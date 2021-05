Folk skylder Nav 2,8 milliarder kroner etter forskudd på dagpenger

Nav opplevde svært stor pågang da koronapandemien rammet Norge for alvor i mars i fjor.

NTB

Nav har utbetalt 4,6 milliarder kroner i forskudd på dagpenger til 197.000 personer. Fram til nå er 1,8 milliarder kroner tilbakebetalt.

– Vi startet løpet for tilbakebetaling i september høsten 2020. Ordningen la opp til stor fleksibilitet for den enkelte når det gjelder over hvor lang tid beløpet skal betales tilbake. Fram til nå er 1,8 milliarder kroner tilbakebetalt til Nav, og det gjenstår 2,8 milliarder kroner som skal tilbakebetales, sier økonomi- og styringsdirektør Marianne Fålun i Nav til Nord24.

Forskudd på dagpenger er en form for lån som tilbakebetales til Nav når man har fått svar på en søknad om dagpenger.

Ordningen ble innført etter at Nav opplevde en stor økning i dagpengesøknadene da mange ble permittert og mistet jobben da Norge stengte ned i mars i fjor.