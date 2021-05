Lørenskog og Lillestrøm ønsker ikke karantenehotell

Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap) ønsker ikke at Lillestrøm skal være vertskommune for karantenehotell.

NTB

Statsforvalteren i Oslo og Viken ber flere Romerike-kommuner etablere karantenehotell. Verken Lørenskog og Lillestrøm ønsker det.

De to kommunene mener pandemi-byrden må fordeles jevnere, skriver MittLillestrøm.

– Hovedargumentet vårt for ikke å etablere noe karantenehotell her er at vi har hatt et så høyt smittetrykk over så lang tid. Vi har slitne ansatte, og det er utfordrende å ta på seg det merarbeidet driften av et slikt karantenehotell vil medføre, sier Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap).

I likhet med Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap) mener Bergheim at byrden må fordeles jevnere.

– Sammen med Oslo er det kommunene på Romerike som har båret og fortsatt bærer den største tyngden og belastningen som høyt smittetrykk medfører, sier Vik.

For tiden drifter Oslo, Sarpsborg og Ullensaker karantenehotell i Oslo og Viken.

– Vårt store dilemma er at alle kommunene som kan være aktuelle karantenehotellkommuner, også er kommuner som allerede er hardt belastet, sier Geir Hollup hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.