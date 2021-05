Tiltak mot tapt læring kommer i juni

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V)

NTB

En arbeidsgruppe skal foreslå tiltak for å ta igjen tapt faglig og sosial læring for barn og unge under coronapandemien. Rapporten legges fram 15. juni.