Raymond om skjevfordelingen: – Gode nyheter for gjenåpningen av Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er glad for regjeringens beslutning om skjevfordeling av vaksiner. Foto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

NTB

Byrådsleder Raymond Johansen peker på stort behov for den skjevfordelingen regjeringen nå går inn for, og sier det er gode nyheter for gjenåpningen av Oslo.