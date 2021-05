Mulig coronasmitte på skip i Narvik – en person er død

NTB

21 personer er i karantene etter et mulig smitteutbrudd på et filippinskregistrert malmskip i Narvik. Én i besetningen er død, ifølge kommunedirektøren.

– Det var bekreftet et dødsfall om bord i båten klokken kvart over 5 i morges. Årsaken for dødsfallet er ikke kjent, sier kommunalsjef Rolf Lossius i Narvik kommune til NRK.

Det er ikke kjent om det er snakk om coronasmitte, men avdøde og de øvrige besetningsmedlemmene blir testet. Skipet har ligget i Narvik siden 5. mai.

Sjøfartsdirektoratet oppdaget smitten på en rutinemessig kontroll, men fikk ikke informasjon om den på forhånd. Saken blir undersøkt.

– Et skip har ansvar for å melde fra om smitterisiko, sier kommunikasjonsrådgiver Kari Stautland i Sjøfartsdirektoratet.

Store mengder malm fra gruver i Nord-Sverige fraktes årlig fra havna i Narvik.