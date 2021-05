OECD: Arveavgift kan motvirke ulikhet

Arveavgift kan være et viktig instrument for å utjevne økonomisk ulikhet, mener OEDC.

Arveavgift kan være et viktig instrument for å skape mindre økonomisk ulikhet, ifølge OECD. Økonomiprofessor Kalle Moene er enig.

I en ny rapport har OECD sett nærmere på hvilken betydning arveavgiften har for å motvirke økonomisk ulikhet.

– Det er et sterke likhetsargumenter for større bruk av arveavgift i OECD-landene, konkluderer OECDs leder for skattepolitikk Pascal Saint-Amans.

Begrenset rolle

24 av OECDs 37 medlemsland har i dag en form for arveavgift. Men på grunn av store muligheter for fradrag utgjør denne, sammen med eiendomsskatt og skatt på gaver, bare 0,5 prosent av de totale skatteinntektene.

– Disse skattene spiller en mer begrenset rolle enn de kunne ha gjort på grunn av måten de er innrettet på, mener Saint-Amans.

I Norge ble arveavgiften fjernet i 2014 av den borgerlige regjeringen.

På venstresiden har SV, MDG og Rødt tatt til orde for å gjeninnføre arveavgiften. Men det har både Arbeiderpartiet og Senterpartiet avvist.

– Bør gjeninnføres

Ap og Sp bør tenke seg om, mener økonomiprofessor Kalle Moene. Han sier til Klassekampen at det er et vesentlig poeng at de som mottar store arvebeløp, allerede er svært rike.

– Arv forsterker ulikheten som er der allerede, sier han til avisa.

Moene ser samtidig flere utfordringer med arveavgiften.

– Det skattefrie bunnfradraget må være sånn at det ikke blir en skatt som pålegges alle. Det er først og fremst en skatt som skal hindre voldsom konsentrasjon av formue på toppen, sier han.

I fjor konkluderte en rapport fra Statistisk sentralbyrå med at den økonomiske ulikheten i Norge er betydelig større enn statistikken viser, og at de 1 prosent rikeste betaler mindre skatt av hver tjente krone enn folk flest.