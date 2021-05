Unge over 18 år flyttes fram i vaksinekøen

NTB

18-24-åringene flyttes fram i vaksinekøen, kommuner med høy smitte prioriteres kraftigere og AstraZeneca-vaksinen skrotes for godt i den nye vaksinestrategien.

– Unnskyld til alle fra 25 til 39, år men de har mange andre ting å glede seg over i livet, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun la fram regjeringens nye vaksinestrategi på en pressekonferanse onsdag.

Strategien innebærer at ungdom på mellom 18 og 24 år flyttes fram i køen og blir vaksinert sammen med aldersgruppen 40–44 år.

Aldersgruppen 25–39 år vaksineres helt sist.

– Det er alltid noen som kommer sist i køen, og jeg synes vel kanskje at den gruppen fra 18–24 år har båret en ganske stor belastning. Det er her du finner mange av førsteårsstudentene, det er her du finner russekullet. Det er her du finner mange av dem som har hatt en mye kjipere tid fordi de ikke kunne gå på jobb, fordi de ble sittende hjemme og se på en PC-skjerm, sier Solberg.

Skroter AZ, holder Janssen på vent

Hvis vaksineringen går etter planen, vil alle over 18 år ha fått tilbud om første dose i månedsskiftet juli/august, ifølge statsministeren. Dette anslaget gjelder selv om AstraZeneca-vaksinen nå skrotes helt fra det norske koronavaksinasjonsprogrammet i den nye strategien.

Janssen-vaksinen beholdes fortsatt på pause, og regjeringen skal vurdere om den kan gis frivillig til dem som ønsker det.

– Hvis Janssen-vaksinen skal tilbys, vil den være gratis og de som får den, vil være omfattet av pasientskadeordningen i tilfelle bivirkninger, sier helseminister Bent Høie (H).

Det siste store grepet regjeringen gjør i den nye vaksinestrategien er å prioritere områder med høyt smittetrykk enda hardere.

Mer vaksine til smitteområdene

24 østlandskommuner med vedvarende høyt smittetrykk skal få 60 prosent flere vaksiner. En av dem som er spesielt glad for det, er Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

– Dette har vi ventet på lenge, og jeg er selvfølgelig veldig glad for at Oslo og andre områder i Norge med høyt smittetrykk får flere vaksiner, sier Johansen til NTB.

Han påpeker at folk i Oslo har levd med svært strenge tiltak lenge og at de aller meste har vært stengt det siste halve året.

– Hele Norge står i denne situasjonen sammen – jo fortere vi får ned smitten i de områdene med mest smittetrykk, jo raskere kan vi lette på tiltak og få mer av hverdagen tilbake, sier han.