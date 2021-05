Erna Solberg kaller inn til pressekonferanse om coronasituasjonen og vaksine

Statsminister Erna Solberg kaller inn til pressekonferanse om coronasituasjonen og vaksinestrategi onsdag klokken 18.00.

Temaet for pressekonferansen vil blant annet være vaksinestrategi. På pressekonferansen vil det bli kjent at AstraZeneca-vaksinen tas ut av det norske vaksinasjonsprogrammet, opplyser kilder til VG.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og smitteverndirektør ved FHI Geir Bukholm vil også være til stede på pressekonferansen.

Høie lovet mandag en snarlig avgjørelse om AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaksinene i Norge.

– Arbeidet med hovedkonklusjonene vil ikke ta lang tid, vil jeg tro, sier Høie til NTB etter en pressekonferanse mandag formiddag.

Mandag ble det klart at det såkalte Vorland-utvalget ikke anbefaler bruk av AstraZenecas og Janssens coronavaksiner som en del av det norske vaksinasjonsprogrammet. Et mindretall i utvalget åpner imidlertid for å dele ut vaksinen til frivillige.

Folkehelseinstituttet har anbefalt å ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet.