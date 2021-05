Åtte nye tilfeller av indisk mutant tilknyttet Universitetet i Bergen

NTB

Det er funnet åtte nye tilfeller av den indiske coronavarianten i Bergen. Smittevernoverlege Egil Bovim sier at tilfellene er tilknyttet utbruddet på UiB.

Elling Ulvestad, avdelingsleder ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus, opplyser til Bergens Tidende at funnene ble gjort tirsdag ettermiddag.

I forbindelse med et smitteutbrudd på Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen (UiB) der en ansatt fikk bekreftet varianten forrige uke, var det ventet flere tilfeller av den indiske mutanten.

– Vi har fått bekreftet at disse tilfellene hører til utbruddet ved UiB, sier smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen.

Han sier at det er snakk om et lite utbrudd. Han har tidligere sagt at de tror utbruddet stammer fra importsmitte.

– Vi mener fortsatt å ha oversikt, og dermed tas det ikke noen ytterligere grep eller tiltak, sier Bovim.

I alt er nå fem ansatte ved Institutt for fysikk og teknologi bekreftet smittet av den indiske coronavarianten. De resterende tilfellene er nærkontakter. Studenter er ikke rammet av utbruddet, og det har ikke kommet opplysninger om nye ansatte som er smittet.