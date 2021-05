Hastestenger Horten videregående etter smitteutbrudd

NTB

Horten videregående skole stenges umiddelbart etter at det ble kjent at mellom 15 og 20 personer i Horten, mange av dem russ, er coronasmittet.

Skolen hastestenges og elever og ansatte får ikke anledning til å komme og hente ting de måtte ha lagt igjen på skolen, melder Gjengangeren.

Sent tirsdag kveld ble det kjent at mellom 15 og 20 personer i Horten kommune har testet positivt for covid-19. Mange av dem er russ, eller i den samme aldersgruppen som russen, skriver avisen.

– VIKTIG! Sent tirsdag kveld (klokken 22.30) fikk skolen bekreftet ti nye smittetilfeller. På nåværende tidspunkt er det grunn til å tro at alle tilhører Vg3, het det i en melding som ble sendt ut til elever, foresatte og ansatte ved Horten videregående, ifølge Gjengangeren.

Fra og med onsdag blir det heldigital skole for alle ved skolen.