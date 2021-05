Eldreombudet vil ha enkelt tilgjengelig papirversjon av coronasertifikat

NTB

Coronasertifikatet bør kunne brukes til sykehusbesøk og kan ikke diskriminere mot eldre med lav digital kompetanse. Det er blant eldreombudets høringsinnspill.

– Papirversjonen av sertifikatet må kunne bestilles i posten eller leveres ut hos fastlegen, foreslår ombudet.

I tillegg til bruk ved sykehusbesøk og lignende, mener eldreombudet at man bør vurdere om coronasertifikatet gjør det unødvendig med innreisekarantene til Norge etter utenlandsreiser.

Ombudet mener alle som oppfyller vilkårene for å få sertifikatet, bør få gratis og enkel tilgang til det. De peker på at nesten en halv million nordmenn over 60 år er ikke-digitale, som vil si at de ikke bruker datamaskin, smarttelefon og internett, eller har svake digitale ferdigheter.