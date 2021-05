NTB

Dette er blant de ventede hendelsene onsdag 12. mai.

Midtøsten-møte i Sikkerhetsrådet

FNs sikkerhetsråd møtes i dag på ny for å diskutere den dramatiske opptrappingen mellom Israel og Hamas.

Under et hastig sammenkalt møte mandag satte USA foten ned for et utkast til felles uttalelse, utarbeidet av Norge, Kina og Tunisia.

Pressekonferanse om koronatiltak i Bergen

Klokken 14 skal byrådet orientere om smitteverntiltak i Bergen fremover. Smittevernoverlege Frank van Betten har sagt til Bergensavisen at det er lite trolig med lettelser i tiltakene. Kommunen registrerte mandag 45 nye koronatilfeller.

Ramadan avsluttes – id al-fitr starter

Id al-fitr (festen for bruddet) er avslutningen på fastemåneden ramadan. Dette er muslimenes største høytid. Onsdag ved solnedgang bryter muslimene fasten for siste gang, og torsdag er det duket for id-feiring.

FN-sjefen besøker Moskva

FNs generalsekretær António Guterres besøker Moskva og skal blant annet møte utenriksminister Sergej Lavrov.

To eliteseriekamper

To eliteseriekamper spilles onsdag kveld. Regjerende mester Bodø/Glimt, som slo Tromsø 3–0 i åpningskampen søndag, besøker Kristiansund, som ble slått 2–0 av Molde. I Bergen tar Brann imot Vålerenga. VIF spilte 1–1 mot Rosenborg søndag, mens Brann spiller sin første seriekamp for sesongen.