Gasslekkasje ved St. Olavs hospital

NTB

Det har lekket ut anestesigass ved et laboratorium ved St. Olavs hospital i Trondheim. To personer er sendt til akuttmottaket.

Trøndelag politidistrikt meldte om lekkasjen rett før klokka 23 tirsdag kveld.

– Det er ikke brannfarlig gass, men mest sannsynlig anestesigass, så man bør ikke være for nære, sier operasjonsleder Wenche Johnsen til Adresseavisen.

Politiet opplyser at gassen kan ha bedøvende effekt og at personer som får befatning med den, kan sovne.

Ifølge brannvesenet gikk meldingen ut på at to studenter ble svimle fordi de pustet inn gassen. De to behandles ved akuttmottaket.