24-åring dømt til sju års fengsel for tre voldtekter

NTB

En 24 år gammel mann er i Drammen tingrett dømt til sju år og to måneders fengsel for tre sovevoldtekter, melder Drammens Tidende.

– Denne saken er svært alvorlig siden den gjelder gjentatte voldtekter innenfor et tidsrom på halvannet år, skriver retten i dommen.

24-åringen var tiltalt for fire sovevoldtekter. I retten avviste han at kvinnene sov i tre av tilfellene, og han mener at de hadde frivillig sex. I det siste tilfellet avviste han at de hadde hatt sex, skriver avisa.

I tillegg til å bli dømt for tre voldtekter, er mannen dømt til å betale 150.000 kroner til to av kvinnene og 175.000 kroner til en av dem.

24-åringen vurderer å anke, ifølge hans forsvarer, advokat Hilde Marie Ims.