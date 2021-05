Videregående skoler i Oslo på gult nivå fra tirsdag

NTB

De videregående skolene i Oslo vil fra og med tirsdag 18. mai gå over til smitteverntiltak på gult nivå. Voksenopplæringen fortsetter på rødt nivå.

– Jeg er glad for at smittetallene fortsatt går ned i Oslo. Nedgangen har flatet noe ut, så vi må fremdeles gå forsiktig og kontrollert fram, men byrådet mener at det er forsvarlig å holde fast ved planen om å innføre gult nivå i videregående skole neste uke, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

– Samtidig håper vi at massetesting ved 26 av de videregående skolene fra neste uke vil kunne stanse eventuelle utbrudd før de har ført til omfattende smitte, sier han.