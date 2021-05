Kjemper for å bevare 200 oljejobber etter at rigg ble erstattet

NTB

Wintershall Dea erstatter «West Mira» med en annen rigg. Fagforeningen kjemper for at flest mulig av de 200 ansatte fortsatt skal ha jobb.

Nylig ble det klart at Wintershall Dea ikke forlenger kontrakten med riggen «West Mira», og etter flere alvorlige hendelser går riggen i opplag, noe som innebærer at den er uten oppdrag.

Wintershall Dea fortsetter borearbeidet i Nova-feltet, men henter inn en ny rigg. Årsaken er en «samlet vurdering», forteller selskapet til E24.

– Vi kjemper det vi kan for å unngå nedbemanninger, sier leder Kenneth Drageide i offshoreforeningen i Seadrill.

«West Mira» eies av Northern Ocean, mens de ansatte tilhører Seadrill. Begge selskapene er del av John Fredriksen-gruppen.

Fremtiden for de ansatte på riggen er usikker, men Drageide håper at riggen blir lagt i «varmt opplag» – som innebærer at driften av riggen holdes delvis i gang, så virksomheten hurtig kan gjenopptas. Drageide mener at det er behov for borerigger som «West Mira».

– Vi håper at vi skal kunne beholde en god del ansatte dersom riggen går i varmt opplag, samtidig som vi får overført personell til andre rigger, sier Drageide.

Dersom riggen går i «kaldt opplag» med mye mindre drift, vil det naturligvis kreve langt færre ansatte i jobb.