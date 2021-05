Ungdomspartier tordner mot regjeringens oljepengebruk

NTB

Ungdomspartiene langer ut mot regjeringens rekordhøye pengebruk, og frykter det er den neste generasjonen som må ta konsekvensene.

– Vi har hatt en eventyrlig vekst i norsk økonomi, så vi har blitt godt vant i Norge. Men nå tyder alle fremskrivinger på at tiden framover vil bli tøffere. Nå er det absolutt på tide å stramme inn, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til NRK.

Selv om han har forståelse for at oljepenger må brukes for å få Norge ut av krisen, er han kritisk til at regjeringen for andre året på rad bruker mer enn den såkalte handlingsregelen tilsier.

Også KrfU-leder Edel-Marie Haukland er kritisk til pengebruken. Det samme er FpU-formann Andreas Brännström.

– Det er dagens unge som vil betale for pengefesten til politikerne som pågår nå. Hvis man bruker for mye penger nå, så vil velferdssamfunnet ikke være bærekraftig i fremtiden, og kommende generasjoner vil miste det velferdssamfunnet dagens eldre har nytt godt av, sier han til rikskringkasteren.

Lederne for henholdsvis AUF og Senterungdommen er også kritiske til budsjettet. De understreker at det er riktig å bruke penger i krisetid, men fremholder at de ville prioritert ungdom mer.