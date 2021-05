Frank Løke (41) til topps på Mount Everest: – En drøm

Familien mistet mobilkontakten med Frank Løke for seks dager siden. Så kom jubelmeldingen. Men enkelte kaller ekspedisjonen en «unødig reise.»

– Vi vil takke alle våre guider, sherpaer og kjøkkenpersonell for deres harde arbeid for å gjøre denne ekspedisjonen og dokumentaren vellykket uten problemer.

Slik lød meldingen som klatreselskapet Ascent Himalaya la ut på Instagram tirsdag morgen etter at det 8.848 meter høye fjellet var besteget med alle klatrere i god behold.

– Han har to døtre hjemme som er veldig redd for pappaen sin

Den tidligere håndballspilleren Frank Løke har i mange drømt om å klatre den tøffe turen til verdens tak. Midt under pandemien pakket han sekken og satte kursen mot Nepal.

– Dette er en drøm Frank har hatt i 10-15 år. Han måtte ta denne muligheten nå som den åpnet seg. Han er fullt klar over risikoen her. Han har to døtre hjemme som er veldig redd for pappaen sin. Han gikk mange runder med familien før avreise, forteller Torkjel Haabeth til Nettavisen.

– Godt å våkne til beskjed om at han hadde nådd toppen

Mount Everest er Jordens høyeste topp og ligger i Øst-Himalaya på grensen mellom Nepal og Tibet i Kina. Edmund Hillary fra New Zealand og Tenzing Norgay fra Nepal var de første menneskene til å nå toppen av Mount Everest. Det skjedde 29. mai 1953.

Løke la ut sin siste oppdatering på Instagram da han befant seg i Camp i 6.000 meters høyde. Så forsvant mobildekningen.

– Det var spennende i går når de skulle opp, så det var godt å våkne til morgen i dag å få beskjed om at han hadde nådd toppen, forteller søsteren Heidi Løke til NRK.

Førstemann gjennom «dødssonen»



Den godt trente Frank Løke skal ha gjort unna de siste høydemeterne raskere enn resten av følget og satte beina på toppen en drøy halvtime før resten av turfølget.



Etter planen skulle ekspedisjonen nå toppen 17. mai og feire bestigningen med det norske flagget. I stedet grep de sjansen da værforholdene ble gode i det ugjestmilde landskapet hvor mange klatrere har mistet livet i den siste etappen som ofte kalles for «dødssonen».

– Dette har vært et av hans store mål

– Jeg har ikke snakke med Frank ennå, men slik jeg kjenner han er han helt sikkert ekstremt fornøyd nå. Dette har vært et av hans store mål, siden han la opp som håndballspiller, sier Torkjel Haabeth til VG, som får bekreftet at ekspedisjonen er tilbake i Camp 4.

Nærmere 300 mennesker har mistet livet på vei opp eller ned Mount Everest. Flere av de omkomne er tatt av snøras, har frosset ihjel, er overrasket av uvær eller har kollapset av surstoffmangel og høydesyke.

«Er dette en nødvendig reise midt under pandemien?»



Men ikke alle er like imponert over prestasjonen. På Twitter må 41-åringen tåle kritikk for å ha gjennomført reisen midt under en pandemi som har kostet mer enn tre millioner mennesker livet.

«Er det ingen som reagerer på at Frank Løke er på reise i Asia nå? Er dét en nødvendig reise,» spør en.

«Mens enkelte av oss dropper bursdag, begravelse, bryllup og klemmer, og alle de såkalte unødvendige reisene. Så tar de aller rikeste av oss og reiser til verdens fattigste land midt i en pandemi for å realisere seg selv,» skriver en annen.

«Ting å gjøre når det er pandemi, og Nepal er i knestående», «Nok et eksempel på en helt unødig reise som ikke burde ha vært foretatt under coronapandemien», er blant meldingene i sosiale medier.

De første nordmennene



Bjørn Myrer Lund og Odd Eliassen ble de første nordmennene til å bestige Mount Everest da de 21. april 1985 nådde toppen sammen med briten Chris Bonington under den norske Everest-ekspedisjonen ledet av Arne Næss, ifølge Store norske leksikon.

Noen dager senere nådde den andre puljen i samme ekspedisjon, bestående av Ralph Høibakk, Håvard Nesheim, Arne Næss og Stein Peter Aasheim, samt flere sherpaer, også toppen.

Første norske kvinne på toppen av verdens høyeste fjell var Randi Skaug i mai 2004. Cecilie Skog nådde toppen tre dager senere.

