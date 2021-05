Frp jubler over bobilseier

NTB

Flere regelendringer for registrering av bobiler foreslås i revidert nasjonalbudsjett. Fremskrittspartiet jubler.

Blant annet skal antallet sitteplasser, ikke antallet sengeplasser, nå være utgangspunktet for hvor mange personer bobilen er registrert for. I tillegg skal ikke nye bobiler lenger måtte framvises på trafikkstasjon for godkjenning, så lenge den har europeisk typegodkjenning som bobil.

– Dette er en velkommen forenkling Frp har vært en pådriver for. Det var ingen god grunn til at man måtte til en trafikkstasjon for å få sin nye bobil godkjent, all den tid den hadde europeisk typegodkjenning som bobil, sier samferdselspolitisk talsperson Bård Hoksrud i Frp.

Til gjengjeld er partiet mindre fornøyd med at regjeringen foreslår å innføre krav til høyde på bobilen for at den skal kunne registreres som bobil og betale lavere engangsavgift.

– Akkurat dette er ganske håpløst, sier Hoksrud.

Ifølge Statistisk sentralbyrå har antallet bobiler i Norge vokst kraftig de siste årene, fra drøyt 27.000 i 2009 til over 50.000 i 2019.