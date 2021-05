Investeringsfondet for Nord-Norge fylles opp med 200 millioner kroner

Regjeringen på Nord-Norgesbesøk i 2020 under innspillsmøte om Nordområdemeldingen.

NTB

Staten foreslår å bidra med opptil halvparten av kapitalen i fondet for nordnorsk næringsliv, som ble lansert i fjorårets Nordområdemelding.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i revidert statsbudsjett at fondet skal ha en minimumsstørrelse på 400 millioner kroner og at staten går inn med inntil 50 prosent av kapitalen.

– Dette skal være et fond som er eksperter på å finne de gode prosjektene i Nord-Norge. De siste årene har det gått bra i oppdrettsnæringen og fiskeriene, derfor håper vi at det er mulig å få private investorer for å gi fart til fondet, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Investeringsfondet var blant de konkrete satsingene som ble lansert som en del av nordområdemeldingen i fjor høst. Fondet skal være et samarbeid mellom statlig og privat kapital, og det skal forvaltes fra Nord-Norge.

Det er ikke avgjort hvor i landsdelen det nye fondet skal ligge.