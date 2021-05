Redningsselskapet får 3 millioner kroner til økt beredskap

NTB

Også denne sommeren regner regjeringen med at mange vil feriere i båt i Norge. Dermed får Redningsselskapet et engangstilskudd for å opprettholde beredskapen.

I fjor førte coronapandemien til en eksplosiv vekst i båtsalget, både av brukte og nye båter, og det samme har gjentatt seg i år.

Regjeringen regner derfor med at også årets sommer vil bli hektisk for Redningsselskapet, som selv tror at oppdragsmengden vil øke betydelig sammenlignet med et normalår.

I fjor økte oppdragsmengden med 30 prosent på landsbasis sammenlignet med et normalår. I Oslofjorden var økningen på 80 prosent.

Også i fjor fikk Redningsselskapet et tilskudd på 3 millioner kroner på tilsvarende grunnlag, samt et tilskudd på 15 millioner kroner for å styrke beredskapen i nord gjennom å sette inn en redningsskøyte i Vardø.