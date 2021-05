NHO skuffet over taushet om formuesskatt

NTB

NHO er skuffet over at formuesskatten ikke foreslås kuttet i revidert nasjonalbudsjett.

– Jeg hadde håpet at regjeringen ville prioritere et kutt i skatt på arbeidende kapital nå. Det hadde vært viktigere enn noen gang for de små bedriftene og de private eierne som står foran gjenoppbyggingen etter koronakrisen. Vi må la bedriftene få bruke kapitalen sin på å bevare og skape jobber, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

Næringslivsorganisasjonen er derimot fornøyd med at regjeringen ønsker å forlenge flere av støtteordningene for næringslivet.

– Vi er glade for at regjeringen har lyttet til oss og viderefører tiltakene ut oktober som hjelper bedriftene gjennom koronakrisen og redder arbeidsplasser. Fortsatt er over 70.000 permitterte. Med lønnsstøtte kan bedriftene ta folk tilbake før inntektene kommer tilbake for fullt, sier Almlid.