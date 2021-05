Røe Isaksen: – Nye permitteringsregler er en myk overgang

NTB

Fra 1. juli vil regjeringen halvere permitteringslengden fra 52 til 26 uker. – En smidig løsning, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Forslaget gjelder nemlig bare nye permitteringer, understreker Røe Isaksen overfor NTB.

Og for disse vil eventuelle uker man har vært permittert før 1. juli, ikke telle med i regnskapet. Vanligvis regnes antall permitteringsuker innenfor en 18-månedersperiode.

– Ved å nullstille og starte telleverket på nytt 1. juli sikrer vi at mange ikke har brukt opp permitteringsperioden sin. Dette er en mer smidig løsning og vil gi en myk overgang til normalsituasjonen, sier arbeids- og sosialministeren.

Ordningen vil forlenge muligheten for permittering for de fleste arbeidstakere og vil sikre at man kan permitteres på ny med dagpenger selv om man har brukt opp perioden sin på 52 uker i løpet av fjoråret og våren, påpeker Røe Isaksen.

– I det gamle regelverket hadde man brukt opp muligheten til å få dagpenger hvis permitteringen varte lenger enn 52 uker. Det måtte vi gjøre noe med, sier han.

Men de som blir permittert etter 1. juli, vil altså bare få dagpenger i 26 uker. Men om det skulle skje noe dramatisk, som en ny smittebølge til høsten, kan regelverket blir vurdert på nytt, ifølge arbeidsministeren.