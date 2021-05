17 nye coronatilfeller i Drammen: – Veldig høyt

NTB

Det siste døgnet er det registrert 17 nye coronasmittede i Drammen. Det er den høyeste smitten i kommunen som er registrert på to og en halv uke.

– Dagens smittetall er veldig høyt etter så lang tid med strenge smitteverntiltak. Det er to og en halv uke siden vi hadde så mange smittede i løpet av ett døgn, og selv om vi ikke trekker noen konklusjoner basert på enkeltdager, er det bekymringsfullt at vi har så mange nye smittetilfeller, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Smitteveien er kjent for 14 av dem som er registrert smittet siste døgn, mens den er ukjent for to som nå har fått påvist smitte. For den siste personen er ikke smittesporingen fullført.

Det er påvist smitte som berører Aronsløkka skole og Galterud skole og både elever og lærere settes i karantene.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 149 nye smittetilfeller. Det er en økning på seks tilfeller fra dagen før og omtrent på nivå med det som har vært rapportert de tre foregående dagene.

– Én dag med høye smittetall gir ikke nødvendigvis noe stort utslag på antallet smittede over en toukersperiode. Men vi skal ikke ha mange dager med så høye smittetall før vi vil se en markant økning i antall smittetilfeller de foregående 14 dagene, og da risikerer vi at smittetrykket øker igjen, sier Johannessen.