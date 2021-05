Arbeiderpartiet: – Nesten parodisk

NTB

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen mener regjeringen har seg selv å takke for at krisen rammer skjevt.

Knutsen viser til uttalelser fra finansminister Jan Tore Sanner (H) i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

– Det er nesten parodisk når jeg ser at Jan Tore Sanner i dag står og snakker om at krisen har rammet skjevt. Han har jo sørget for at krisen har rammet skjevt, sier Knutsen til NTB.

Han viser til at regjeringen har kjempet mot feriepenger på dagpenger, foreslått økte egenandeler i helsevesenet og to ganger kuttet i formuesskatten.

Nå frykter Knutsen enda et skattekutt. Det vil være feil bruk av oljefondet, mener han.

– Regjeringen legger opp til å bruke veldig mye oljepenger, sier Knutsen.

– Da er det viktig for Arbeiderpartiet at pengene brukes slik at vi får folk tilbake i jobb, alle som er permittert og arbeidsledige, og at vi unngår at ledigheten biter seg fast, sier han.