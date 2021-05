Nordea ser svært lyst på sommeren – venter kraftig økonomisk comeback

Når folk igjen får muligheten til å bruke pengene de har spart under pandemien, vil det resultere i en kraftig kjøpe- og forbruksvekst, tror Nordea Markets

NTB

Norsk økonomi er ved vendepunktet og kommer snart til skyte fart i løpet av sommeren, tror Nordea Markets, som venter et kraftig, forbruksdrevet comeback.

– Vi er overbevist om at sommeren vil markere et definitivt vendepunkt for pandemien og dermed også økonomien, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen og analytiker Dane Cekov i Nordea Markets' siste rapport med økonomiske prognoser. Den ble lagt fram tirsdag morgen.

De viser til vaksinasjonsprogrammet som er godt i gang og forventningene om betydelige flere vaksinedoser enn det som er blitt lagt til grunn inntil nylig. Smittespredningen vil dessuten ventelig bli bremset av sommer og høye temperaturer. Og med gjenåpningen av samfunnet i full gang, med betydelig økt bevegelsesfrihet for folk flest, ligger alt til rette for et kraftig økonomisk comeback i år og neste år, tror de to.

– Rekylen i økonomien vil trolig bli kraftig. Når smitteverntiltakene først lettes og deretter fjernes, vil pengebruken og etterspørselen skyte fart. Husholdningene har vært «tvungne» til å spare mye grunnet innskrenkede konsummuligheter, skriver de.

Kraftig forbruksvekst

Nordea Markets anslår at så mye som 10 prosent av et års disponible inntekt, er satt på sparekonto siden mars i fjor. I tillegg har forbruk av tjenester vært betydelig lavere, og reisevirksomheten har nesten ligget på nullnivå. Oppsparte midler og ønske om å vende tilbake til normalen ligger til rette for kraftig vekst i forbruket, konkluderer analytikerne.

Nordea Markets tror på 4,9 prosent vekst i forbruket i år og hele 9 prosent neste år. Det bidrar til en ventet vekst i Fastlands-BNP på 3,5 prosent i år og 4 prosent neste år – mot et økonomisk fall på 2,5 prosent i fjor.

– Slik vi vurderer utsiktene, vil økonomien vende tilbake til aktivitetsnivået vi var på før coronapandemien, før sommeren er omme, skriver Nordea-analytikerne.

Og med normalt aktivitetsnivå kommer arbeidsledigheten til å falle fra rundt 4 prosent i dag til 2,5 prosent ved utgangen av året. Lønnsveksten i år og neste år kommer til å være beskjeden, men etter hvert vil redusert ledighet bidra til økt lønnspress og høyere reallønnsvekst de neste årene.

Rekordrask renteheving

Norges Bank blir den første sentralbanken i verden som hever styringsrenta etter pandemien, hvis Cekov og Olsen får rett i sine optimistiske utsikter. De tror at den første renteøkningen kommer allerede i september, i lys av rentekomiteenes signaler om en framskyndet normalisering av rentenivået, og at den er satt opp ytterligere 0,25 prosentpoeng – til 0,5 prosent innen året er omme.

– Norges Bank har sagt at de ønsker å se klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres før de setter opp renta. Vi tror de tegnene blir veldig tydelige i løpet av sensommeren, skriver analytikerne.

Norges Bank holdt som ventet styringsrenta uendret på null prosent på siste møtet i rentekomiteen onsdag, men ga tydelige signaler om at renta skal opp før minst én gang nyttår.

– I det siste har smitten avtatt igjen. Første trinn i regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet er iverksatt, og det er utsikter til at store deler av den voksne befolkningen i Norge vil være vaksinert innen utgangen av sommeren. Det tilsier at den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp gjennom året, heter det i sentralbankens begrunnelse.