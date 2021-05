Flere har lest aviser i pandemien

Papirlesing har samlet sett en tilbakegang på 15 prosent i 2020, ifølge ferske lesertall fra undersøkelsen Forbruker & Media. Les mer Lukk

NTB

Avislesingen har økt gjennom pandemien, til tross for stadig tilbakegang for papiravisene. Mobil er den viktigste plattformen for å følge med i nyhetsbildet.