Frp: Riktig å bruke mer oljepenger

NTB

Det er bra at regjeringen bruker oljepenger for å holde samfunnshjulene i gang, mener Fremskrittspartiet.

Nøkkeltallene i revidert nasjonalbudsjett, som ble presentert tirsdag morgen, viser at regjeringen legger opp til å hente 402,6 milliarder kroner fra oljefondet.

Det er 90 milliarder mer enn i statsbudsjettet i høst og utgjør 3,7 prosent av kapitalen i oljefondet. Det er 0,7 prosentpoeng mer enn den vedtatte handlingsregelen.

– Det er riktig å bruke noe mer oljepenger i nedgangstider for å holde hjulene i gang og flest mulig i arbeid, mener Hans Andreas Limi i Frp. Limi sitter i finanskomiteen.

Frp åpner også for å bruke enda mer oljepenger.

– Vi vil avvente regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for å se om det er behov for å bruke mer oljepenger, samt vurdere andre tiltak som sikrer at flere kommer raskere tilbake i jobb, sier Limi.

– Frp har bidratt til å styrke regjeringens krisepakker. Derfor er det gledelig å se at ledigheten er på vei ned, selv om veksten i økonomien blir lavere enn hva som var forventet i fjor høst, føyer han til.

Regjeringen anslår en arbeidsledighet på 3,5 prosent. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i høst.