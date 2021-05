Regjeringen bruker 402,6 oljemilliarder i år, 90 milliarder kroner mer enn anslått i statsbudsjettet

NTB

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å bruke 402,6 milliarder kroner fra oljefondet. Det er 90 milliarder mer enn i statsbudsjettet i høst.

402,6 milliarder kroner anslås å utgjøre 3,7 prosent av oljefondet, skriver regjeringen.

I revidert nasjonalbudsjett for 2020, knappe to måneder etter at coronapandemien hadde begynt, brukte regjeringen 419,6 milliarder kroner fra oljefondet.