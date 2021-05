BNP for Fastlands-Norge ventes å stige med 3,7 prosent i år

Regjeringen og finansminister Jan Tore Sanner (H) tror på at BNP for Fastlands-Norge vil med 3,7 prosent. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Utsiktene for norsk økonomi er bedre enn i fjor. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) anslår regjeringen at BNP for Fastlands-Norge vil øke med 3,7 prosent.