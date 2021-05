FHI: Alle får trolig tilbud om dose to før høsten

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet satser på at alle har fått tilbud om vaksinedose nummer to før høsten.

NTB

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at alle vil ha fått tilbud om dose to med coronavaksine før sommeren er over om alt går etter planen.