Hver fjerde skole måtte stenge i vinter

NTB

I vinter førte økt smittetrykk til at en av fire skoler var nødt til å stenge helt eller delvis. Hardest rammet var Oslo og Viken.

I perioden 4. januar til 12. mars måtte 25 prosent av landets 2.767 grunnskoler stenge helt eller delvis minst én gang, viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.

Stengte skoler innebærer at elevene har fått digitale opplæringstilbud hjemme.

– Vi vet at skolene har strukket seg langt for å gi elevene et godt opplæringstilbud. Samtidig ser vi at smittesituasjonen i vinter gjorde det krevende å holde åpent mange steder, særlig i Oslo og Viken, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Vansker med å få tak i elever

16 prosent av grunnskolene oppgir også at de hadde problemer med å få tak i én eller flere elever på hjemmeskole.

– Dette viser at hjemmeskole ikke har fungert så godt for en del elever, og at det særlig går ut over sårbare barn og unge. Det så vi også under nedstengingen i fjor vår. Jeg er bekymret for at nedstengingen kan ha gått utover læringen til mange elever, og særlig de som lærerne ikke fikk tak i, sier Melby.

– Fremover er det viktig at skolene følger opp disse elevene tett, og setter inn tiltak for dem som trenger det, sier hun.

Flest stengte skoler i Oslo

Det var store regionale forskjeller, men hardest rammet ble Oslo og Viken, hvor henholdsvis 60 og 45 prosent av skolene ble rammet.

Fylkene med lavest andel stengte skoler var Møre og Romsdal og Rogaland, hvor henholdsvis 11 og 12 prosent av skolene ble rammet.

Også voksne i grunnskoleopplæring måtte ha mye hjemmeskole i samme periode. En av tre voksenopplæringsenheter har måttet holde helt eller delvis stengt. I Oslo var andelen hele 86 prosent.