Et stillas på tolv etasjer har rast i Bergen

NTB

Deler av et tolv etasjer høyt stillas på Fantoft i Bergen raste etter å ha løsnet i vinden mandag kveld. Ingen er meldt skadd etter hendelsen.

– Vi fikk melding om at et stillas hadde løsnet fra toppen av en boligblokk. Det hang ut og sto og svaiet da vi kom. Akkurat da vi var på vei for å se hvordan vi kunne sikre det, så falt deler av stillaset ned, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen til Bergensavisen.

På Twitter skriver 110 Vest at det er snakk om en tre meter bred og tolv etasjer høy seksjon av stillaset som har rast. De jobber med å sikre resten av stillaset.

– Vi har folk oppe med tau og lastestropper. I tillegg skjærer vi hull flere steder i duken slik at vindfanget skal bli mindre. Duken over stillaset fungerer som et stort seil, sier brannvesenets innsatsleder Magnus Birkeland til Bergensavisen.

Det er fortsatt fare for at deler av stillaset kan rase, men operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt sier til Bergens Tidende at de har kontroll på situasjonen

Det er opprettet en stor sikkerhetssone rundt boligblokka. Ingen får komme inn eller ut av blokka.