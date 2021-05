Dyreparken i Kristiansand bøtelagt etter elbil-ulykke

NTB

Dyreparken overnatting AS i Kristiansand har fått en bot på 500.000 kroner etter at en elbil med henger veltet og traff to barn i juli 2019.

En tre år gammel gutt ble alvorlig skadd i ulykken, mens den seks år gamle søsteren hans slapp fra det med lettere skader. Ulykken skjedde inne på området til hotellet Abra Havn i Dyreparken.

Gutten er fortsatt under rehabilitering, opplyser bistandsadvokat Trond W. Wehn til Fædrelandsvennen.

– Familien er lettet over at politiet har fattet en beslutning, og de er fornøyd med at det er gitt et forelegg som svir for Dyreparken overnatting AS, sier Wehn.

Politiadvokat Ole Martin Paulsen i Agder politidistrikt opplyser at forelegget er ilagt for brudd på arbeidsmiljøloven og manglende/mangelfull internkontroll i forkant av ulykken. Saken mot føreren av elbilen er henlagt etter bevisets stilling.

Dyreparken har vedtatt forelegget.

– Dette er en hendelse med våre gjester involvert. Da er det viktig for oss å ta ansvar for det som har skjedd, sier direktør Per Arnstein Aamot.