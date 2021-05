Mann siktet for falsk forklaring etter funn av død mann utenfor Hønefoss

Politiet har satt opp sperringer og startet etterforskning etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i sin bolig på Veme nordvest for Hønefoss fredag 7. mai. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

En mann er siktet for falsk forklaring etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i sin bolig på Veme nordvest for Hønefoss fredag 7. mai.