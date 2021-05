Mistanke om at flere i Bergen er smittet med indisk virusvariant

Smittevernoverlege Egil Bovi mistenker at flere i Bergen er smittet av den indiske varianten. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Bergen kommune mistenker at flere coronasmittede nærkontakter av smittede ansatte ved Universitet i Bergen kan ha den indiske varianten.

Sist uke ble det bekreftet at en ansatt ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiB hadde den indiske varianten. Fire kolleger har også testet positivt. De antas å ha den indiske varianten.

– Noen nærkontakter til de fem ansatte har nå testet positivt. Dermed mistenker vi at noen flere enn de fem ansatte på UiB har denne varianten, sier smittevernoverlege Egil Bovim til Bergens Tidende.

Han opplyser at alle de positive prøvene som mistenkes å være den indiske varianten nå sendes inn til sekvensering. De fire UiB ansatte får trolig svar denne uken.

– For øyeblikket føler jeg vi har en god oversikt, og at vi har satt de som skal i karantene. Foreløpig har vi ikke grunn til å tro at dette har spredd seg videre, sier Bovim.