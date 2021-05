15 skipsverft må lage tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn

NTB

16 skipsverft klaget på et pålegg fra Statsforvalteren om å iverksette tiltak for å rydde opp i forurenset sjøbunn. Kun ett av dem har fått medhold.

Skipsverftene ble pålagt å utarbeide tiltaksplaner for opprydding av forurensingen, 13 av disse befinner seg i Møre og Romsdal og 3 i Telemark.

Samtlige verft klaget påleggene fra Statsforvalteren inn til Miljødirektoratet , som nå har gitt kun ett av dem medhold i klagen.

Det gjelder tidligere Tomren Verft (Vard Group avd. Langsten) i Vestnes i Møre og Romsdal, som slipper å lage en tiltaksplan nå fordi direktoratet anser at det i første omgang er nødvendig med mer kartlegging av sjøbunnen.

De øvrige verftene må sende tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn til statsforvalteren innen 1. juli 2022.

– Mye av forurensningen på sjøbunnen stammer fra skipsverftene de ulike stedene. Kartlegginger viser at verftene har vært en vesentlig bidragsyter. Det er et klart behov for at de lager planer og vurderer hvordan forurensningen kan fjernes, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.