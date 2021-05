Legeforeningen: – Fastlegeordningen er i ferd med å bryte sammen

President Marit Hermansen i Den norske legeforening mener at fastlegeordningen er i ferd med å kollapse.

NTB

Fastlegeordningen skaper store problemer for landets kommuner. Hele 83 kommuner melder at de har store problemer med å skaffe innbyggerne fastlege.

Kommuner over hele landet sier de har store utfordringer hver gang de må rekruttere nye fastleger. Bare 57 av landets 356 kommuner melder om greie rekrutteringsprosesser, skriver VG.

– Fastlegeordningen er i ferd med å bryte sammen, mens staten står og ser på. Den renner ut mellom fingrene på oss og ansvaret ligger på regjeringen, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen til avisa.

Hun mener det mangler 4 milliarder kroner i fastlegeordningen for at legene skal få en levelig arbeidssituasjon.

Ifølge VG viste en kartlegging i 2017 at 12 av 426 kommuner ga sin fastlegesituasjon fargen rød, og at de slet med rekrutteringen. Tallene viser at selv om antall kommuner har sunket til 356 etter sammenslåinger, så har antall kommuner som beskriver fastlegesituasjonen som kritisk, økt til 90.

En analyse som Legeforeningen har foretatt, beskriver mangelen på både fastleger og psykiatere som dramatiske. 85 prosent av kommunene varsler om utfordringer med å rekruttere fastleger, og like mange av sykehusene melder om utfordringer med å rekruttere psykiatere i løpet av det siste året.