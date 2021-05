Grenland-kommuner kan få enda strengere coronatiltak

NTB

Skien, Porsgrunn og Bamble har fått innført tiltaksnivå B. Helseminister Bent Høie sier at de risikerer tiltaksnivå A, som innebærer de strengeste tiltakene.

– De (Grenland) har fått mandag på seg til å komme med ytterligere forsterkede lokale tiltak. Det kan hende det blir tiltaksnivå A i løpet av morgendagen, sa Høie (H) på mandagens pressekonferanse.

Lørdag ble det registrert 30 nye smittede i Porsgrunn, mens det siste uke jevnt over lå på 40 daglige smittetilfeller i Skien. Også i Bamble har det vært mye smitte.

– Lokale utbrudd må slås hardt ned på, og det har det blitt gjort også. Det er bra, sa Høie videre.

Uttalelsene får Skien-ordfører Hedda Foss Five (Ap) til å reagere. Hun sier at Høie enten må roe seg litt eller at han ikke henger med.

– Vi fikk frist til tirsdag om å innføre ekstra lokale tillegg. Vi brukte hele helga til møter og alle kommunene har vedtatt lokale tillegg. Vi har fulgt opp de signalene vi har fått. Da må regjeringen slutte å hausse opp situasjonen ytterligere, sier Five til Telemarksavisa.

Porsgrunn-ordfører Robin Kåss reagerer derimot ikke på Høies uttalelser. Han ønsker tiltakene velkommen.

– Vi må gjøre alt som er nødvendig for å slå dette utbruddet tilbake. Etter mitt syn er nåværende utbrudd en mye større belastning på samfunnet enn det 5A eventuelt vil være, sier Kåss.

5A sikter til kapitlet i coronaforskriften som hjemler tiltaksnivå A.