VG meldte at Arthur «Oluf» Arntzen var død: – Forstår ikke hva som har skjedd

Arthur Arntzen er mest kjent for å stå bak den populære karakteren «Oluf».

I mandagens papirutgave av VG stod det at den folkekjære komikeren Arthur Arntzen var død, men det stemmer ikke.

Mandag fyller Arthur Arntzen, mest kjent for å stå bak den folkekjære karakteren «Oluf», 84 år. I mandagens papirutgave av VG er hensikten å fortelle leserne at Arntzen har bursdag under spalten «På denne dag».

I mandagens papirutgave av VG stod det at Arthur Arntzen ble 83 år gammel. Les mer Lukk

Det står at Arntzen blir født 10. mai 1937, men at han «dør 83 år gammel». Problemet er bare at Arntzen lever. Det var Medier24 som først omtalte saken.

– Det var en menneskelig feil, og vi forstår ikke hva som har skjedd, sier VG-redaktør Gard Steiro til Medier24.

Steiro forteller videre at de har beklaget til Arntzens familie, og at de vil publisere en beklagelse i tirsdagens papiravis.

- Det var en rar melding å få. Det triste er at det kan bli så mange misforståelser, sier Arntzens datter, Cathrine Arntzen, til Dagbladet.

På sine nettsider har VG publisert en beklagelse.

Tromsværingen Arthur Arntzen har siden slutten av 60-tallet vært en av våre mest folkekjære humorister.

Det er særlig den lett enfoldige, men frittalende, godlynte og slagferdige, karateren «Oluf» Arntzen forbindes med. Han har skrevet en rekke bøker om «Oluf». Arntzen har også jobbet som journalist i avisa Tromsø, Lofotposten og Dagbladet.