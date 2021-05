Nordmenns økonomiske bekymringer er mindre

NTB

20 prosent oppgir nå at de er bekymret for sin personlige økonomi som følge av pandemien. Det er det laveste nivået siden Norge ble koronarammet.

Dette kommer fram i Norsk koronamonitor , som er gjennomført av Opinion.

Tallet for mai i år er 6 prosentpoeng lavere enn i mai i fjor og 14 prosentpoeng lavere enn da Norge stengte ned i mars i fjor.

Samtidig er 40 prosent av de spurte bekymret for den norske økonomien som følge av pandemien.

– Dobbelt så mange bekymrer seg for den norske økonomien som for sin personlige økonomi, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Dette er imidlertid også det laveste bekymringsnivået så langt under pandemien – hele 26 prosentpoeng lavere enn i mars i fjor.

I undersøkelsen for mai sier 44 prosent at de har tillit til at regjeringen har satt i verk de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi. Dette er en økning på 5 prosentpoeng fra april, og for første gang på ett år øker tilliten.