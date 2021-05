VG: Frivillig vaksinering har vært ekspertutvalgets største dilemma

NTB

Spørsmålet om frivillig vaksinering har vært blant de vanskeligste spørsmålene som regjeringens ekspertutvalg har diskutert, opplyser utvalgets leder til VG.

Ekspertutvalget, som er ledet av Lars Vorland, skal mandag komme med sin anbefaling om videre bruk av AstraZeneca- og Janssen-vaksinene.

Et av spørsmålene som utvalget har vurdert, er om vaksinene skal brukes i det norske vaksinasjonsprogrammet fremover.

Vorland bekrefter til VG at hvorvidt vaksinen kan tilbys frivillig eller ikke har vært et av de vanskelige dilemmaene. Han understreker at han ikke uttaler seg om konklusjonen.

– Noen mener det er individet som skal bestemme i stor grad, og så er det flere som mener at staten må inn fordi det skal godkjennes, sier Vorland.

Norge stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen 11. mars etter meldinger om tilfeller av blodpropp hos personer som har fått vaksinen. Vorland-utvalget skal vurdere risikoen ved å ta i bruk AstraZeneca- og Janssen-vaksinene.

Vaksinene er satt på pause fram til da.