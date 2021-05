70 nye koronasmittede i Oslo siste døgn – Grünerløkka har høyest smittetall

Smittetallene i Oslo er for første gang høyest i bydel Grünerløkka. Her fra Sofienbergparken. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Det er registrert 70 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er ti færre enn samme dag forrige uke. Grünerløkka bydel har nå den høyeste registrerte smitten.

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 111 smittede per dag i hovedstaden.

Smittetallene i Oslo er for første gang høyest i bydel Grünerløkka. Der ligger smittetrykket på 397 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det er registrert tolv nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Bjerke med 389 og Stovner med 303.

Ullern har den siste uken hatt de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 78 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og to personer i bydelen er smittet det siste døgnet.

Totalt er 34.547 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.