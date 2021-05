Søk avsluttet etter snøskred ved Gaustatoppen

Hjelpemannskaper i aksjon ved Gaustatoppen der det gikk et større skred lørdag ettermiddag. Les mer Lukk

NTB

Politiet har avsluttet søket etter at det lørdag gikk et stort snøskred ved Gaustatoppen. Det er ikke tegn til at noen personer ble tatt av skredet.