Hareide ber veisjefen bygge Ringeriksbanen

NTB

Bare en ny regjering kan hindre Nye Veier i å bygge Ringeriksbanen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Torsdag møtte Hareide Nye Veier-sjef Anette Aanesland. Han ga beskjed om at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett setter av 90 millioner til å planlegge Ringeriksbanen. Han ga samtidig en garanti for at Nye Veier får jobben.

Hareide sier til Aftenposten at han vil underskrive på en rammeavtale og en planleggingsavtale med veiselskapet i juni, før sommerferien. Da ligger det an til at ansatte som har jobbet med Ringeriksbanen i Bane Nor, flytter over til Nye Veier.

– Så fort Nye Veier har valgt en entreprenør som skal stå for byggingen, kan spaden settes i jorden, sier Hareide.

Han understreker at de ikke har sagt noe om årstall.

– Men dialogen vi har hatt med Nye Veier, gjør oss optimistisk på at det ikke trenger å være så lenge til, sier Hareide.

Aps samferdselspolitiske talsmann Sverre Myrli kommenterer saken slik

– Vi jubler ikke akkurat over løsningen med Nye Veier. På den annen side vil vi heller ikke gjøre noe som forsinker prosjektet.

Ringeriksbanen skal gå mellom Hønefoss i Ringerike og Sandvika i Bærum og bygges som en forlengelse av Bergensbanen. Banestrekningen er 40 kilometer lang og er en ny trasé der to tredeler av strekningen går i tunnel.