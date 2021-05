Espen Rostrup Nakstad om coronasituasjonen: – Lite sannsynlig med smitteøkning

Smittetallene i Norge faller, og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror det er lite sannsynlig at de vil stige igjen med det første. Men skjer det, vil det få konsekvenser. Vi må være forberedt, mener Oslo-sjef Raymond Johansen.

Så langt i uke 18 er det registrert 2349 nye smittetilfeller i Norge. Det er en nedgang på 508 fra uke 17 da det ble registrert 2857 smittetilfeller.

Nakstad har tidligere uttalt at vi nærmer oss nivåer som gjør at vi kan følge den gjenåpningsplanen som er lagt, og regjeringen har varslet at neste trinn i gjenåpningen kan skje i siste halvdel av mai.

– Lite sannsynlig

Til ABC Nyheter forteller Nakstad at det vil være vanskelig å gå videre med gjenåpningsplanen om vi skulle være så uheldige å få en ny periode med smittestigning i landet. Da må vi igjen vente til situasjonen er under kontroll.

– Det er likevel lite sannsynlig at det vil skje de nærmeste dagene, sier Nakstad.

Han forteller at smitten fortsatt faller i de fleste kommuner, og påpeker at de enkeltutbruddene som forekommer ser ut til å bli godt håndtert i kommunene.

Må være forberedt

Selv om trenden tilsier at smitten i både Norge og Oslo er på vei ned, mener byrådsleder Raymond Johansen vi må være forberedt på at smittetallene kan gå opp igjen.

– Tidligere har vi slått ned smittebølger og begynt gjenåpningen, men så har innsatsen blitt nullet ut av nye varianter av viruset eller nye smittebølger. Derfor er det så viktig at gjenåpningen skjer gradvis og kontrollert, sier han til ABC Nyheter.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under en pressekonferanse. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

Byrådslederen mener det er ekstremt viktig at regjeringen ikke lemper på tiltakene på grensen.

– Jeg er med andre ord mer redd for importsmitte enn av at gjenåpningen i seg selv vil gi økt smitte. Vi må ikke glemme at vi har utryddet de første variantene av coronaviruset før, det som har ødelagt for oss har vært importsmitte med nye smittebølger og virusvarianter.

Nå har Oslo og Norge brukt mange uker på å slå ned den britiske varianten, og Johansen mener det vil være en katastrofe om tiltakene mot importsmitte lempes på slik at vi lar nye virusvarianter komme over landegrensene.

Stolt av Oslo-folk

Oslo nådde toppen i uke 11, da det ble registrert 2312 smittetilfeller - det meste siden coronaviruset ankom Norge. Siden har smittetallene blitt lavere og lavere, og denne uken er det registrert 588 nye smittetilfeller.

På en pressekonferanse onsdag meddelte Johansen at Oslo nå åpner butikker og kjøpesentre, og skoler går ned til gult nivå. Restauranter, skjenkesteder og treningssentre må vente til 20. mai før de får vite når de kan åpne igjen.

– Dersom smitte, innleggelser og vaksine fortsetter å ha en positiv utvikling, kan de som driver serveringssteder, restauranter, museer, kinoer, teater og annen kulturvirksomhet begynne å forberede en gradvis og kontrollert gjenåpning om noen uker, sier Raymond Johansen til ABC Nyheter.

Han mener Oslos innbyggere har gjort en formidabel innsats og tatt et stort nasjonalt ansvar som hele Norge bør sette pris på.

– Oslo har nå klart å slå ned alle smittebølger og virusvarianter, inkludert den siste varianten av viruset som var veldig aggressiv og smittsom. Jeg er veldig stolt over Oslo-folk og tror den strenge linjen byrådet har valgt har vært riktig, sier han.

Varsler normalt hovedstadsliv i høst

Byrådslederen understreker at nedstengingen har kommet med en prislapp.

– Vi har skyhøy arbeidsledighet, mange som er usikre på om livsverket deres vil overleve pandemien og mange som har tapt læring etter lange perioder med mindre tilstedeværelse på skolene.

De tre kriteriene som ifølge Johansen har mest å si for gjenåpningen i hovedstaden er smitte, antall innlagte og vaksinerte.

– Byrådet mener det er viktigere at gjenåpningen er varig enn raskest mulig, sa han under pressekonferansen.

Hvis smitten fortsetter å synke og gjenåpningen går etter planen, varsler Johansen et normalt hovedstadsliv i august eller september.