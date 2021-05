Bransjeforening krever at messer og handel sidestilles

Bransjegruppen for store innendørsarrangementer reagerer på at kjøpesentre får holde åpent, mens de selv må holde stengt. Bildet er fra Nor-Shipping messen på Lillestrøm i 2009. Foto: Heiko Junge / NTB.

NTB

Bransjegruppen for store innendørsarrangementer reagerer på at kjøpesentre får holde åpent, mens de selv må holde stengt. Nå krever de likebehandling.

Bransjegruppen reagerer på at kjøpesentrene, som tar imot millioner av besøkende i året får holde åpent, mens de store messehallene som tar imot noen hundre tusen i året må holde stengt.

– Smittevernet på messene er minst like godt som på kjøpesentrene. Vi har 40 000 kvadratmeter å ta av, så avstand blir ikke noe problem. Det samme gjelder de andre store messearenaene i Norge, sier Gunn Helen Hagen, administrerende direktør i Stiftelsen Norges Varemesse.

Hun mener eventuell smittesporing vil bli enklere fordi alle har kjøpt billett og registrert sin deltakelse.

Bransjegruppen mener regjeringen nå må sammenligne messene med handelsnæringen. Ikke minst ønsker de en avklaring fra regjeringen for å kunne gjennomføre høstens messer.

– En rask, forutsigbar og trygg gjenåpning vil ha mye å si for å få folk ut av permittering og tilbake i arbeid, sier Hagen.

– For meg virker det som om regjeringen undervurderer messenes betydning for økonomien. Aktørene og ringvirkningene av deres aktiviteter står samlet for en verdiskapning på omtrent 6 milliarder kroner og en sysselsettingseffekt på over 3.000 arbeidsplasser.