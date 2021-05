FHI mener det kan lønne seg å vaksinere gamle og unge samtidig

NTB

Folkehelseinstituttet (FHI) mener det kan lønne seg med en vaksinestrategi der både yngre og eldre vaksineres samtidig. Det kan startet opp i Norge i juni.

Dette er en strategi de allerede har tatt i bruk i Danmark – og nå kan samme strategi bli tatt i bruk i Norge, skriver VG.

– Vi kommer til det samme i våre analyser. At det lønner seg å blande, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til avisen.

Dersom regjeringen bestemmer seg for å gå inn for dette, skjer det etter at de over 45 år er vaksinert. Det ser nå ut til å bli i midten av juni.

FHI vil om ikke lenge levere sin anbefaling om revidert vaksinasjonsstrategi.

– Anbefalingene om rekkefølge og blanding av aldersgrupper vil bli tilgjengelig etter at vi har levert anbefalingene, sier Bukholm.