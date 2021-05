Over 200 personer i karantene i Risør

Over 200 personer må i karantene i Risør etter at en mann testet positivt på covid-19. Foto: Erik Johansen/ NTB

NTB

I Risør er over 200 personer i en eller annen form for karantene etter at en mann har testet positivt på koronaviruset.