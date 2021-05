Kongen deltar ikke på markering av 8. mai

Kong Harald blir ikke å se på Nasjonalmonumentet på Akershus festning under markeringen av 8. mai. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Kong Harald er fortsatt under opptrening etter operasjonen i kneet. Derfor blir han ikke å se på Akershus festning 8. mai.

Kongehuset opplyser til Forsvarets forum at kong Harald ikke deltar på markeringen av frigjøringsdagen og veterandagen 8. mai på Akershus festning som følge av opptreningen.

Kronprins Haakon vil derfor være til stede under deler av markeringen og kommer til å legge ned krans ved Nasjonalmonumentet.

På grunn av smittevernregler kan heller ikke forsvarsminister Frank-Bakke Jensen eller forsvarssjef Eirik Kristoffersen delta på alle markeringene, men enkelte vil begge være til stede under.

Skadet sene over høyre kne

Kong Harald ble friskmeldt etter en kneoperasjon i slutten av januar. Han gjenopptok sine konstitusjonelle plikter fra mandag 12. april, opplyste Kongehuset 10. april.

Kongen ble innlagt på Rikshospitalet 29. januar og operert dagen etter for en skadet sene over høyre kne. Kongehuset opplyste da at operasjonen var vellykket.

Kong Harald oppholdt seg på Kongsseteren i mars der han fikk fysioterapibehandling. I påsken var han og dronning Sonja på Prinsehytta i Sikkilsdalen i Jotunheimen, kongefamiliens private eiendom siden 1924.

Hjerteoperasjon og svimmelhet



Sykmeldingen er en av flere kongen har hatt det siste halvannet året.

I september i fjor var han sykmeldt i en periode i forbindelse med en hjerteoperasjon, og i januar i fjor ble han sykmeldt som følge av svimmelhet.

Høsten i forveien førte en virusinfeksjon til sykmelding.

